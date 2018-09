(ANSA) – ROMA, 08 SET – “Sappiamo di non essere favoriti, siamo umili ma anche ambiziosi. Sappiamo di avere delle qualità, e di aver sudato molto per prepararci. Ora finalmente ci siamo, abbiamo fatto tutto quello che era nella nostra disponibilità per arrivare pronti”. Così il ct dell’Italvolley, Gianlorenzo Blengini, alla vigilia dell’esordio al Mondiale. La squadra azzurra aprirà la rassegna iridata domani sera al Centrale del Foro Italico affrontando il Giappone. “Non mi piace far proclami, il nostro obiettivo è andare in campo e sviluppare la nostra migliore pallavolo. E questo è l’aspetto decisivo nel cercare un risultato – aggiunge il tecnico torinese -. Affrontiamo una squadra che è cresciuta. Dobbiamo restare concentrati sull’avversario senza ragionare su cose più generali”.