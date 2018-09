(ANSA) – ROMA, 08 SET – Leadership e riscatto. Nell’Omega European Masters di golf Matthew Fitzpatrick guadagna il comando della classifica con 196 (-14) colpi e risponde con i fatti alla mancata convocazione di Thomas Bjorn nel Team Europe che affronterà gli Stati Uniti alla prossima Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre). A Crans Montana, nel torneo dell’European Tour, il britannico a 18 buche dal termine vanta due lunghezze di vantaggio sul francese Mike Lorenzo-Vera, 2/o con 198 (-12). Mentre sono in 3/a posizione, tra gli altri, il danese Lucas Bjerregaard e l’americano Doug Ghim (200, -10). In Svizzera ancora un altro bel giro per Nino Bertasio. Il bresciano ha guadagnato la 10/a piazza (202, -8) grazie a un parziale super chiuso in 65 (-5). Sei birdie e un solo bogey per il 30enne azzurro. Niente da fare per Edoardo Molinaeri, 56/o (211, +1). A un round dal termine Fitzpatrick insegue la quinta vittoria sul massimo circuito europeo.