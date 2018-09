(ANSA) – ROMA, 8 SET – Colpo doppio di Simon Yates che vince la 14ma tappa della Vuelta, la Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga di 178 chilometri, e si riprende la maglia rossa di leader della classifica, lasciata appena 48 ore sulle spalle di Jesus Herrada, oggi al traguardo con oltre 9 minuti di ritardo. Il britannico della Mitchelton Scott ha battuto in volata il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), arrivati con un ritardo di 2″. Decimo al traguardo Fabio Aru (UAE Team Emirates), arrivato con un ritardo di 39″: in classifica è ora 13mo, con un distacco di 3’26”. Yates guida ora la classifica generale con un vantaggio di 20″ su Alejandro Valverde e di 25″ sul colombiano Nairo Quintana (Movistar). Buona la prova di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) che ha lavorato in favore del compagno Jon Izaguirre.