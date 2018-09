(ANSA) – ROMA, 8 SET – Naomi Osaka ha vinto gli Us Open femminili. Nella finale disputata sul cemento di Flushing Meadows, a New York, la 21enne tennista giapponese, n.20 del seeding, ha superato Serena Williams, 17ma testa di serie e alla 31ma finale in uno Slam (di cui 23 vinte), in due set, col punteggio di 6-2 6-4 in 1 h e 21′. La Osaka è il primo giapponese di sempre a vincere un Major.