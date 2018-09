(ANSA) – ROMA, 9 SET – Marc Marquez è stato il più veloce nel warm up di Misano, corso su pista asciutta. Il pilota spagnolo della Honda in 1:32:536 ha preceduto Andrea Dovizioso (+0″028) e il poleman Jorge Lorenzo (+0″179). Valentino Rossi ha chiuso in 11ma posizione, preceduto anche dal compagno di squadra Maverick Minales, settimo.