(ANSA-AP) – JUBA (SUD SUDAN), 8 SET – Almeno 21 persone sono morte nello schianto di un aereo in un lago del Sud Sudan mentre altre tre, tra cui un medico italiano, sono sopravvissute. Ignota la causa dell’incidente sul quale si sta indagando, informa il ministro dell’Informazione della città di Yirol, Taban Abel Aguek. Il medico italiano impegnato per un’organizzazione umanitaria, ha detto Aquek, è in gravi condizioni e al momento è in sala operatoria. Gli altri superstiti sono un bimbo di 6 anni ed un altro uomo.