(ANSAmed) – TEL AVIV, 9 SET – I valichi con i Territori Palestinesi, Gaza compresa, saranno chiusi fino alle 24 di martedì sera 11 settembre in occasione del Capodanno ebraico che si festeggia da questa sera. Lo ha annunciato l’esercito israeliano spiegando che l’accesso in Israele dai territori sarà ammesso soltanto per i casi umanitari. La polizia ha rafforzato le misure di sicurezza a Gerusalemme dispiegando altre unità di agenti in tutta la città, specialmente nella parte della Città Vecchia dove si attendono migliaia di visitatori al Muro del Pianto in occasione della festa. Le stesse misure saranno prese in occasione della festa di Kippur, il 19 settembre, e per la settimana di Sukkot che inizia il 23 settembre.