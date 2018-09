(ANSA) – TEHERAN, 9 SET – Il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, ha giudicato come “comiche” le indecisioni dell’amministrazione Trump nei confronti di Teheran. Zarif indica come comportamento incoerente le dichiarazioni “contrastanti” del segretario di Stato, Mike Pompeo, che in un tweet ha accusato Teheran di spendere e spandere il suo denaro pubblico per finanziare il terrorismo in altri Paesi ma facendo troppo poco per aiutare i palestinesi. “Un giorno si rimarca che stiamo ‘sperperando’ le nostre risorse all’estero, il giorno dopo non abbiamo aiutato finanziariamente a sufficienza i palestinesi”, scrive Zarif in un tweet.