(ANSA) – GROSSETO, 9 SET – Un sub si è sentito male durante un’immersione stamani all’isola di Giannutri (Grosseto) venendo poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale del capoluogo maremmano. L’uomo, 57 anni, però è poi deceduto. Da quanto ricostruito il 57enne aveva raggiunto la più piccola delle isole dell’Arcipelago toscano con un diving di Porto Santo Stefano. Verso mezzogiorno, durante l’immersione, avrebbe avuto un arresto cardio-respiratorio. Sul posto è intervenuta la guardia costiera e l’elisoccorso Pegaso. Il sub è stato intubato e rianimato, ma, una volta arrivato in ospedale Misericordia di Grosseto è morto. Due giorni fa, all’isola del Giglio (Grosseto), era morto un sub di 54 anni: l’uomo aveva accusato un malore mentre era in procinto di effettuare un’immersione.