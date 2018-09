(ANSA) – ROMA, 9 SET – “Un gesto del genere non deve mai essere commesso e nemmeno pensato, è una mossa pericolosa e mette a rischio la vita degli altri piloti”: Stefano Manzi, al sito gpone.com commenta l’episodio che lo ha visto protagonista suo malgrado a Misano in Moto2. “Fenati mi ha affiancato in rettilineo e con la sua mano sinistra ha tirato la mia leva del freno anteriore – racconta – viaggiavo a 217 chilometri orari, come ho fatto a rimanere in piedi, non lo so. E’ un gesto imperdonabile”.