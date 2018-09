(ANSA)-ROMA, 10 SET- Il sogno di due giovani campioni del Grande Fratello dei motori si sta per realizzare. Per Marco Parola, 22 anni impiegato di Cuneo, mai corso, e Nicola Argenta, 19 artigiano di Belluno, vincitori della Categoria Under 23 della 5^ edizione di Aci Rally Italia Talent è l’ora di accendere i motori e partecipare come pilota e navigatore ufficiali ad un Rally di Campionato Italiano. Questo fine settimana parteciperanno al 38° Rally San Martino di Castrozza e Primiero gara valida per il Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T ufficiale, a titolo completamente gratuito. La vettura sarà gommata Yokohama, l’abbigliamento tecnico sarà fornito dalla HRX ed i caschi dalla Stilo. I 2 vincitori avranno come Tutor prima e durante tutto lo svolgimento della gara 2 grandi Campioni, entrambi pluri Campioni Italiani ed Europei: Basso e D’Amore, due degli esaminatori di Aci Rally Italia Talent sin dalla sua prima edizione. Il form online d’iscrizione per l’edizione 2019 è attivo in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.