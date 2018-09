(ANSA) – ROMA, 10 SET – Sulla sentenza del Tribunale del Riesame di Genova per il sequestro preventivo dei fondi della Lega “entro la settimana presenteremo il ricorso”, ha detto uno dei legali del partito, Giovanni Ponti Conti, rispondendo alle domande dei giornalisti entrando in auto nella sede nazionale del Carroccio in via Bellerio a Milano. Gli avvocati della Lega hanno incontrato questa mattina in procura a Genova i magistrati titolari del fascicolo sulla presunta maxi truffa ai danni del Parlamento per la quale è stato disposto il sequestro di 49 milioni di euro. Al centro dell’incontro, secondo quanto appreso, le modalità di esecuzione del provvedimento con cui il tribunale del Riesame giovedì ha dato il via libera ai sequestri delle somme “dai conti del partito e comunque riconducibili alla Lega”. I legali nei prossimi giorni presenteranno ricorso in Cassazione contro il provvedimento, come già annunciato.