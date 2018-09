(ANSA) – OTRANTO (LECCE), 10 SET – Fake news, giornalismo e guerra, la difficile ricerca della verità: sono gli argomenti che verranno affrontati questa sera ad Otranto (Lecce) dove prende il via la 10/a edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, in programma fino al 16 settembre. Tra gli appuntamenti previsti nella prima giornata, workshop su “Fake news, giornalismo e guerra. La difficile ricerca della verità” e “Deontologia e mafie, raccontare la verità. È possibile?”. “Una delle prime vittime, quando c’è la guerra, è sempre la verità”, commenta la giornalista Asmae Dachan. “Un’informazione sulle mafie in Italia è possibile solo a condizione che i giornalisti comincino a fare i nomi e i cognomi e uniscano i punti al di là delle tracce e dei solchi segnati dalle inchieste della magistratura”, commenta Marilù Mastrogiovanni, minacciata di morte dalla mafia.