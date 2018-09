(ANSA) – GENOVA, 10 SET – “Non è accettabile l’ultimatum che Toti si permette di dare al governo evocando o, peggio, minacciando una possibile ‘pioggia di ricorsi’ se solo qualcuno oserà mettere in dubbio il suo ruolo di commissario”. Lo scrive in una nota Alice Salvatore, portavoce del M5s Liguria. Ruolo “che è sotto la piena e completa giurisdizione del Governo a cui Toti risponde e alle cui linee guida dovrebbe attenersi, senza tracimare al di fuori delle sue competenze, come purtroppo avviene ormai quotidianamente”.