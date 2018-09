(ANSA) – TARANTO, 10 SET – La vetrina della sede del meetup M5S “Amici di Beppe Grillo” di via Dante, a Taranto, è stata imbrattata con vernice spray blu. La scritta, che si sovrappone ai manifesti di Luigi Di Maio affissi all’interno, riporta la frase: “Gigi la frottola!”. In molti interpretano l’atto vandalico come una nuova forma di protesta da parte del fronte anti-Ilva contro il movimento, che nel contratto di governo e in campagna elettorale aveva promesso la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione economica del territorio. Durante la manifestazione ambientalista di giovedì scorso, organizzata da cittadini e associazioni, un gruppo di attivisti aveva pesantemente contestato la deputata del M5S, Rosalba De Giorgi, che aveva lasciato la piazza scortata da carabinieri e Digos. Malumori si registrano anche tra i portavoce locali. Domani il consigliere comunale Massimo Battista, operaio Ilva e componente del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, potrebbe annunciare di dare l’addio al movimento.