(ANSA) – BOLZANO, 10 SET – Una ragazza altoatesina di 18 anni è morta in Austria Superiore precipitando dalla terrazza di un albergo. L’incidente è avvenuto a St. Pantaleon. Secondo le prime ricostruzioni della polizia la giovane, di Bolzano, è precipitata alle ore 22 dalla terrazza situata al primo piano dell’edificio, riportando comunque ferite gravissime. E’ morta poco dopo in ospedale. La Procura di Ried im Inkreis sta indagando sull’incidente, come riferisce il giornale austriaco Kronenzeitung.