(ANSA) – BOLZANO, 10 SET – Il commissario del governo di Bolzano, prefetto Vito Cusumano, ha ricevuto la visita di commiato del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Stefano Paolucci, in procinto di lasciare il capoluogo altoatesino dopo tre anni di permanenza nella sede per frequentare nella capitale l’Istituto Alti Studi della Difesa, in vista del successivo conferimento di ulteriori incarichi. Durante il cordiale incontro, il prefetto ha ringraziato il colonnello Paolucci per la fattiva e preziosa collaborazione costantemente prestata dall’Arma dei carabinieri nelle molteplici e complesse attività istituzionali svolte sul territorio provinciale al servizio dei cittadini secondo le direttive nazionali e realizzate in stretto raccordo con l’azione di coordinamento delle Forze di Polizia sviluppata in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incarico di comandante provinciale sarà assunto dal 17 settembre dal colonnello Cristiano Carenza, attualmente direttore dell’unità nazionale Europol.