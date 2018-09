(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 10 SET – Il Consiglio di Cardinali per la riforma della Curia, il cosiddetto ‘C9’, nella prima riunione della sua ventiseiesima sessione, “ha formulato piena solidarietà a Papa Francesco a fronte di quanto accaduto nelle ultime settimane, consapevole che nell’attuale dibattito la Santa Sede sta per formulare gli eventuali e necessari chiarimenti”. Inoltre il Consiglio di Cardinali, “disponendosi a consegnare al Santo Padre la proposta circa la riforma della Curia Romana elaborata nei primi cinque anni di attività, in vista della prosecuzione ha ritenuto di chiedere al Papa una riflessione sul lavoro, la struttura e la composizione dello stesso Consiglio, tenendo pure conto – specifica la nota dei cardinali – della avanzata età di alcuni membri”.