CARACAS – Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Onu, acusó el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, de querer distraer a los venezolanos. Estos, en opinión de la diplomática, estarían cada vez más preocupados por la crisis que vive el País. La Embajadora hizo referencia a las recientes protestas de Venezuela, luego de indiscreciones publicadas por The New York Times. De acuerdo al prestigioso diario funcionarios de la Casa Blanca habrían encontrado militares venezolanos. En la reunión habrían analizado la posibilidad de un golpe de Estado para derrocar al gobierno del presidente Maduro.

– No es ninguna sorpresa que Venezuela siga hablando de todo lo que pueda para distraer de lo que está pasando sobre el terreno – dijo Haley quien precisó:

– Esos encuentros, de los que informó este sábado el diario The New York Times, no son algo que el Gobierno estadounidense esté reconociendo.

Si es verdad que la Casa Blanca no ha confirmado las indiscreciones, también lo es que no las ha desmentido. En fin, no ha negado que funcionarios hayan encontrado a militares venezolanos.

Haley aseguró que los Estados Unidos seguirán denunciando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y puso al gobierno del presidente Maduro como ejemplo de un Ejecutivo corrupto. Señaló que el presidente Maduro, a través de sus acciones, sigue generando inestabilidad en la región y una crisis que merece la atención internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó de inaceptables las reuniones entre funcionarios norteamericanos y militares venezolanos.

– Es absolutamente inaceptable e injustificable – expresó Arreaza – que funcionarios del gobierno de Donald Trump participen en reuniones para alentar y promover acciones violentas contra la democracia venezolana.

Las declaraciones del canciller venezolano fueronen respuesta a las indiscreciones publicadas por The New York Times.