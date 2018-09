(ANSA) – WASHINGTON, 10 SET – Donald Trump ha ricevuto dal leader nordcoreano Kim Jong-un una lettera “cordiale” e “positiva” per programmare un secondo incontro tra i due leader. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca nel briefing quotidiano, precisando che il presidente vuole che l’incontro si tenga e definendo un segno di progresso nei colloqui sulla denuclearizzazione la mancata presenza di missili nucleari a lunga gittata nella recente parata militare a Pyongyang. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha aggiunto che conversazioni per un secondo incontro sono in corso ora.