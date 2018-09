(ANSA) – CHANGWON (COREA DEL SUD), 11 SET – Gli Stati Uniti dominano la finale di Skeet donne dei Mondiali di tiro a volo. A vincere è stata Catlin Connor, eterna piazzata al primo successo importante in carriera: finora il suo miglior risultato era stato l’argento ai Mondiali italiani di Lonato, nel 2015. Nell’ultima pedana ha superato (57-56) la fuoriclasse Kimberly Rhode, ed entrambe hanno ottenuto la carta olimpica per Tokyo 2020. Che va alla nazione e non alla singola atleta, ma ‘Usa Shooting’, la federazione statunitense, ha già fatto sapere che la Rhode andrà ai Giochi giapponesi, per la sua 7/a partecipazione: finora, nella 6 edizioni precedenti (ha cominciato ad Atlanta 1996, quando era minorenne e vinse l’oro), è sempre salita sul podio. Terza l’altra americana Amber English. Male le azzurre, rimaste fuori dalla finale a sei. Ad andare più vicine all’obiettivo sono state Katiuscia Spada e Diana Bacosi, l’olimpionica di Rio, nona e 11/a con l’identico punteggio di 116/125. 14/a Chiara Cainero, oro olimpico a Pechino 2008.