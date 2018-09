(ANSA) – ROMA, 11 SET – “Il brand? C’è stata una concentrazione su questo tema che qualche territorio ha posto, noi ribadiamo che il tema non è il brand in quanto tale ma che il modello sia effettivamente low cost e sostenibile dal punto di vista economico e ambientale e che ci siano ricadute importanti sul territorio. Le garanzie devono essere date dal governo”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo l’incontro congiunto tra i territori coinvolti alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 e il Governo tenutosi a Palazzo Chigi. “Attendiamo le valutazioni del Governo – ha aggiunto – è stato fatto un riassunto delle istanze delle questioni poste dalle altre città. So che il Governo dovrà fare delle valutazioni economiche e politiche rispetto al fatto se il modello a tre è percorribile oppure no, e se è quello che il Governo vuole sposare. Rimaniamo in attesa, sappiamo che c’è una scadenza il 19 settembre e noi siamo a disposizione del Governo”.