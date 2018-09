(ANSA) – TAORMINA (MESSINA), 11 SET – Si terrà sabato sera al teatro Antico di Taormina “GDShow – Una serata con le stelle”, l’evento promosso da Gds Media&Communication col Gruppo editoriale Ses, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in occasione di una tappa significativa del progetto imprenditoriale della Società Editrice Sud: l’uscita in edicola con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzeta del Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color. Uno spettacolo speciale e un evento benefico che registra già il pubblico delle grandi occasioni: oltre 3.400 i tagliandi già staccati, i cui proventi andranno in beneficenza all’associazione Madre Serafina Farolfi e il Centro Arcobaleno 3P di Palermo e la Mensa di S. Antonio di Messina e la Caritas regionale calabrese. Alla serata condotta da Salvo La Rosa e Chiara Esposito, partecipano Il Volo, Red Canzian, Nino Frassica, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, Mario Venuti e I Soldi Spicci. Sarà premiato Pippo Baudo per la sua carriera: 59 anni di grandi successi.