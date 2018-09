(ANSA) – STRASBURGO, 11 SET – “Chiedo ad alta voce al presidente Juncker domani di passare dalle parole ai fatti e di dirci cosa intende fare, quanto intende investire per esempio sulla vicenda immigrazione, quale è la proposta della Commissione per rispondere alla sollecitazione del Parlamento che chiede un piano di investimenti per l’Africa”. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani oggi a Strasburgo. Ma anche “cosa si farà per tutelare le frontiere esterne dell’Ue, vedremo quali saranno le risposte”.