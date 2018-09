(ANSA) – ROMA, 11 SET – Il pilota spagnolo Joan Mir, sul suo profilo Instagram, spezza una lancia a favore di Romano Fenati, con cui l’anno scorso lottò per il titolo di Moto3: “Ciao Romano – scrive lo spagnolo – a Misano hai commesso un errore veramente ingiustificabile, mettendo a rischio la vita di un collega. Una azione che non è degna di un pilota come te e merita una giusta e dura punizione. L’anno scorso sei stato un grande rivale, abbiamo avuto mille battaglie ma in pista ti sei sempre comportato come un grande pilota e atleta, e ho potuto apprezzare quanto fossi nobile non solo nella vittoria ma anche nella sconfitta. Penso che tu sia una grande persona. Non arrenderti e combatti per il tuo futuro da pilota, tutti meritano una seconda e anche una terza possibilità. Lavora per correggere quegli impulsi che a volte ti tradiscono e ti fanno brutti scherzi. Torna in pista come quel grande pilota che sei, abbiamo ancora mille battaglie da condividere”.