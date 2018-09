(ANSA) – STRASBURGO, 11 SET – Gli europarlamentari del M5s voteranno per approvare la relazione con cui l’Eurocamera chiede l’avvio della procedura contro l’Ungheria per violazioni gravi dei valori dell’Ue. Lo ha confermato lo stesso movimento con una nota in cui denuncia “questa Europa ipocrita. Per noi Orban, Macron, Merkel e Junker sono fatti della stessa pasta. Hanno lasciata sola l’Italia perché non aprono i loro porti e non accettano i ricollocamenti dei migranti. Il M5s è in Europa per difendere gli interessi degli italiani!”.(ANSA).