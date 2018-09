(ANSA) – AOSTA, 11 SET – Un incendio è divampato verso le 13.30 in una stazione della telecabina del Grand Montets, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Nessuna persona è rimasta ferita – riferiscono i media d’Oltralpe – anche perché gli impianti erano chiusi per manutenzione. Le fiamme hanno provocato la fusione di un cavo e le cabine – spiega il sito del quotidiano Le Dauphiné Liberé – sono precipitate al suolo. Il rogo ha interessato la stazione intermedia di Lognan, a 1.972 metri di quota. Le fiamme sono divampate sul tetto della stazione mentre “degli operai intervenivano per dei lavori”, ha spiegato a France Bleu il presidente della Compagnie du Mont-Blanc, che gestisce l’impianto. I danni sono importanti, hanno riguardato circa 500 metri quadrati della stazione. I lavoratori sono stati evacuati in elicottero. La Chamoniarde, società di Chamonix (Francia) che si occupa di sicurezza in montagna, raccomanda agli escursionisti di tenersi lontani dai cavi visto il concreto rischio di cadute dall’alto. (ANSA).