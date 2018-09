(ANSA) – ROMA, 11 SET – “La serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”: Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, conferma la notizia anticipata dall’Ansa e ribadisce il suo dissenso. “E’ in corso di pubblicazione la sentenza – ha spiegato Frattini – Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua a 19 squadre”.