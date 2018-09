CARACAS – Preoccupazione per la crisi umanitaria che vive oggi il Venezuela, pieno riconoscimento al Parlamento e condanna energica per la violazione dell’immunitá parlamentare del deputato Juan Requenses, oggi in una cella della polizia politica. Il presidente del Parlamento, Omar Barboza, ha sostenuto un lungo colloquio con la presidente del Senato italiano, Maria Elisabetta Alberti.

Barboza, al termine dell’incontro, ha riferito “grosso modo” ai giornalisti presenti gli argomenti affrontati. Ha detto che la presidente del Senato ha manifestato preoccupazione per la crisi umanitaria che vive il Paese e posto l’accento sulla difficoltá per reperire medicine e alimenti. Ha anche affermato che la rappresentante del Senato ha condannato le costanti violazioni dei diritti umani e ha assicurato l’impegno dell’Unione Europea, orientato alla ricerca di una soluzione democratica alla crisi politica del Paese.

Barboza e Alberti si sono impegnati a riattivare i Gruppi Parlamentari dell’Amicizia tra Venezuela e Italia e sostenere un interscambio permanente tra le due istituzioni.

Barboza é stato ricevuto anche dalla Commissione Affari Esteri, presieduta dal senatore Pierferdinando Casini e dalla deputata Marta Grande. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati aspetti politici, economici e sociali della crisi venezuelana e sottolineato il ruolo svolto fino ad oggi dal presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani, a sostegno della necessitá che in Venezuela siano restituite tutte le libertá e che i venezuelani possano esprimersi in elezioni libere e trasparenti organizzate da un imparziale.