(ANSA) – CAGLIARI, 11 SET – “Le vittorie fanno morale e fanno crescere, ma dobbiamo valutare anche altre cose: bisogna cercare di giocare un po’ meglio”. Così l’allenatore dell’Italia under 21 Gigi Di Biagio dopo il rocambolesco 3 a 1 con l’Albania. “Meglio della Slovacchia- ha detto- ma non basta. Noi dobbiamo capire chi farà parte del gruppo dell’Europeo. E sulla nostra strada troveremo delle squadre molto forti. Non mi accontento: voglio trasmettere questo ai ragazzi. Ad esempio dobbiamo gestire meglio le gare e magari chiuderle”. Poca scelta? “Non dobbiamo aprire problemi- ha detto- ma risolverli. Magari facciamo giocare qualcuno che non gioca mai. E aiutiamo le squadre di club a scoprire o riscoprire i giocatori”.