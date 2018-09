(ANSA) – TORINO, 11 SET – “Siamo veramente forti: forse siamo la squadra favorita per la Champions”. Federico Bernardeschi, intervistato da Sky Sport a margine di un evento a Milano: “Abbiamo una rosa forte, completa e con grandissimi giocatori – ha spiegato il fantasista della Juventus e della Nazionale -, questa è la verità. Non vuol dire che sarà facile, la Champions League è una competizione a sé, dove ci sono aspetti che possono cambiare da un momento all’altro. Essere la favorita non significa vincere, però ovviamente c’è il fatto che noi ci sentiamo una grandissima squadra e dovremo poi dimostrarlo sul campo”.