MADRID – La “glottodidattica”, dal 5 al 7 ottobre, sarà nuovamente al centro dell’interesse di studiosi, teorici e studenti di tutto il mondo. Infatti, avrà luogo a Madrid il “IV Convegno Internazionale di Glottodidattica Teatrale”. Organizzata dal “Comitato di Madrid” della Società Dante Alighieri in collaborazione con “Parla Italiano Facendo Teatro”e col patrocinio della nostra Ambasciata a Madrid, all’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, daranno il loro contributo anche la “Escuela Superior del Canto” di Madrid e l’Università Complutense della capitale.

Il convegno interessa in particolare la glottodidattica teatrale. Cioè la sfera del conoscimento e della ricerca che affonda le proprie radici nell’insegnamento e nell’apprendimento delle lingue straniere attraverso il teatro. Un argomento, questo, di crescente interesse nella didattica contemporanea.

Gli esperti che interverranno al convegno affronteranno tematiche di stringente attualità e cercheranno di dare risposte a domande come: qual è il valore pedagogico-didattico dell’utilizzo del teatro nell’insegnamento delle lingue? Quali sono le possibilità di avvalersi dell’arte teatrale nei vari livelli di apprendimento della lingua straniera? Quale formazione ai docenti per la pratica della glottodidattica teatrale? Quali prospettive si configurano nella glottodidattica teatrale?

La presentazione di eventi teatrali sarà parte integrale del convegno coordinato da Donatella Danzi, Presidente del Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri e apprezzata docente d’italiano applicato al canto alla “Escuela Superior de Canto” di Madrid.

Tra le personalità invitate, da sottolineare: Paolo Ernesto Balboni, professore di Glottodidattica all’Università Ca’ Foscari, Decano del settore “Didattica delle lingue moderne”; Mirella Marotta Peramos, Direttrice del Dipartimento di Filologia Italiana dell’Università Complutense di Madrid; Julio Alexis Muñoz Ortega, Direttore della “Escuela Superior de Canto” di Madrid; Eliana Terzuoli, docente lingua francese e formatrice di teatro e di teatro in lingua; Giuseppina Danzi, Dottore di Ricerca nel Laboratorio Lapcos – Università Cote d’Azur di Nizza; Filippo Fonio, professore Universitè Stendhal-Grenoble; Eduardo Agrega, professore di spagnolo come lingua straniera Centro Complutense de la Enseñanza para el Español” ed altri ancora.

Il programma

Di seguito il programma della manifestazione che sarà inaugurata presso la sede della nostra Ambasciata, il prossimo 5 ottobre.

Venerdì, 5 ottobre 2018

Inaugurazione

Ambasciata d’Italia a Madrid – Calle Lagasca, 98 – 28006

18:00 Accreditamento dei partecipanti

18:15 Saluti istituzionali

Luis Cavalieri – Consigliere dell’ Ambasciata d’Italia a Madrid.

Donatella Danzi – Presidente del Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri

18:30 Lectio Magistralis

Paolo Ernesto Balboni – Professore di Glottodidattica all’Università Ca’ Foscari, Decano del settore «Didattica delle lingue moderne»

“L’italiano nel mondo: a che punto siamo? Dove stiamo andando?”

19:15 Rinfresco

Sabato, 6 ottobre 2018

Espacio Ronda – Calle Ronda Segovia, 50 – 28005

9:00 – 9:20 Accreditamento dei partecipanti

9:20 – 9:35 Saluti istituzionali

Mirella Marotta Peramos – Direttrice del Dipartimento di Filologia Italiana della Università Complutense di Madrid

Julio Alexis Muñoz Ortega– Direttore della Escuela Superior de Canto de Madrid

9:35 – 9:45 Introduzione di Donatella Danzi – Direttrice del convegno e Presidente Comitato di Madrid della Società Dante Alighieri

“Quali prospettive per la Glottodidattica Teatrale?”

Sessione inaugurale

9:45 – 10:45 Paolo Ernesto Balboni e Fabio Caon

Paolo Ernesto Balboni – Professore di Glottodidattica all’Università Ca’ Foscari, Decano del settore «Didattica delle lingue moderne»

“L’opera non è solo dialogo: il monologo introspettivo nel teatro musicale.”

Fabio Caon – Professore all’Università Ca’ Foscari e Direttore del LabCom

“La canzone non è solo monologo introspettivo: il dialogo nelle canzoni.”

10:45 – 11:15 Tomas Motos Teruel – Direttore del Master in Teatro Applicato dell’Università di Valencia.

“Oteando el horizonte: perspectivas de drama en la enseñanza L2.”

11:15 – 11:30 Domande dei partecipanti

11:30 – 12:00 Pausa caffè

Seconda Sessione

La formazione per i docenti di glottodidattica teatrale

12:00 – 12:20 Eliana Terzuoli – Docente lingua francese e formatrice di teatro e di teatro in lingua. Membro Consiglio Nazionale ANILS. Vicepresidente ANILS Firenze “Formarsi e formare al teatro in lingua.”

12:20 – 13:00 Giuseppina Danzi – Dottore di Ricerca nel Laboratorio LAPCOS – Università Côte d’Azur di Nizza e Donatella Danzi – Presidente del Comitato di Madrid Società Dante Alighieri

“Note per una ricerca-azione sulla formazione.”

13:00 – 13:15 Domande dei partecipanti

Terza Sessione (prima parte)

Metodologie e pratiche esperienziali della glottodidattica teatrale

13:15 – 13:35 Filippo Fonio – Professore Université Stendhal-Grenoble

“Servire il teatro vs servirsi del teatro nella glottodidattica della lingua, cultura e letteratura italiana: principi e metodología.”

13:35 – 13:45 Foto ufficiale convegno

13:45 – 15:30 Pausa Pranzo

Terza Sessione (seconda parte)

Metodologie e pratiche esperienziali della glottodidattica teatrale

15:30 – 15:50 Eduardo Agreda – Professore di Spagnolo come Lingua Straniera Centro Complutense de la Enseñanza para el Español (CCEE-UCM)

“La representación teatral como técnica didáctica para la enseñanza de la gramática asociada al texto dialógico: ejemplos y estrategias.”

15:50 – 16:10 Gabino Boquete Martín – Formazione per i docenti Alca lingua Universidad de Alcalá – Juan Manuel Medina Orellana – Professore Universidad Nacional de Educación a Distancia

“La diversidad en el aula de lengua a través del teatro aplicado.”

16:10 – 16:30 Conchita Turina Gómez – Già Cattedratica di Italiano Applicato al Canto alla Escuela Superior de Canto de Madrid – Donatella Danzi – Professoressa di Italiano Applicato al Canto alla Escuela Superior de Canto de Madrid

“Proposta di testi per un sillabo di Italiano Applicato al Canto. Livello A2.”

16:30 – 16:50: Luisella Suberni Piccoli – Docente di Italiano Lingua Straniera Institut National des Langues e Dante Alighieri – Luxembourg

“Il teatro come strumento per apprendere una lingua. Una lingua per apprendere a fare teatro. Una testimonianza.”

16:50 – 17:20 Domande dei partecipanti

17:20 – 18:00 Tavola rotonda coordinata Sergio Colella – Dirigente scolastico

“Nuove prospettive per la glottodidattica teatrale.”

Domenica, 7 ottobre 2018

Festival Internazionale di Teatro in Lingua Straniera di Madrid

El Umbral de Primavera- Calle de la Primavera, 11, 28012 Madrid

10:30 – 10:50 Accreditamento dei partecipanti

10:50 – 11:10 Saluti iniziali

11:10 – 11:45 Comitato della Società Dante Alighieri di Lussemburgo

Gli alunni della professoressa Luisella Suberni Piccoli presenteranno alcuni estratti dello spettacolo:

“Tutt’Italia per 20 euro. Percorso semi serio attraverso la cultura italiana.”

Introduzione allo spettacolo a cura della professoressa Luisella Suberni Piccoli

Partecipano: Natalia Boffi, Carmen Benito, HenrykMazur, Gabriela Kukurugyova, CélineCiszewski, JuritaSkuta, EkaterinaGruzova, MajlindaJoxhe, Marina Tataram, Nadia Borisova, Daniel Halici, Julien Di Giuseppantonio, Tiziano Cordella

11:45 – 12:00 Pausa

12:00 – 12:30 Performing English. Accademia di inglese

“Creativity Booster throughMovement.”

Introduzione all’attività a cura di Mai Castelló y Vastian Vals, direttori di Performing English. Profesora: Mai Castelló

12:30 – 12:45 Pausa

12:45 – 13:15 Proexdra. Asociación de profesores por la expresión dramática.

Le alunne di Alfredo Mantovani presentano:

“Trasformación” y “A magic trip”.

Introduzione alle performance a cura della professoressa Helena Renuncio Mateos, co-direttrice dei corsi di formazione TEYLA (Tecnica de Expresión y Pedagogía de LenguajesArtísticos)

“Trasformación” performance di Susana Quevedo Aparicio, direttrice del CEIP Santiago Ramón y Cajal y “A magic trip” performance di Sara Alcozer Gallego, docente presso Colegio Valdeluz

13:15 – 13:30 Pausa

13:30 – 14:00 Escuela Oficial de Idiomas di Albacete

Gli alunni della professoressa Mª Carmen Atiénzar García interpretano:

“Scene per dilettarsi imparando l’italiano.”

Introduzione dello spettacolo a cura della professoressa Mª Carmen Atiénzar García, professoressa EOI Abacete e Paco Redondo, EA! Teatro

Partecipano: Miguel Ángel Martínez Cabezas, Andrés García Ferrer, Llanos Plaza Giménez, Mª Ángeles Domínguez Martínez, Antonio Mateos Ramos

14:00 Brindisi finale e chiusura del convegno

