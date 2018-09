(ANSA) – SAN PAOLO, 11 SET – Il comitato esecutivo del Partito dei Lavoratori (Pt) brasiliano ha proclamato oggi Fernando Haddad il suo nuovo candidato alla presidenza, in sostituzione di Luiz Inacio Lula da Silva, la cui candidatura è stata bocciata dalle autorità elettorali. “E’ una decisione storica, presa all’unanimità da tutto l’esecutivo, che appoggia il compagno Fernando Haddad e Manuela (d’Avila) come sua vice”, ha detto il segretario nazionale del Pt, Alex Lima, al termine della riunione dell’organismo. La decisione è stata adottata durante una riunione straordinaria dell’esecutivo del partito a Curitiba, città dove dallo scorso aprile Lula sconta una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio, a causa della quale il Tribunale Supremo Elettorale (Tse) ha bocciato la sua candidatura alla presidenza.