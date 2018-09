MILANO. – Diego Simeone torna alla carica sul suo sogno interista, che rischia di diventare quasi un incubo per l’ambiente nerazzurro. “Ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter”, ha dichiarato il tecnico dell’Atletico Madrid. Parole che non suonano nuove, anzi, perché è una frase che il Cholo ripete già da qualche anno. Soprattutto, una frase che ha già creato qualche problema ai nerazzurri, anche perché tende a infastidire gli allenatori.

Lo sa bene Roberto Mancini, che nell’aprile 2016, quando sedeva sulla panchina nerazzurra, aveva risposto così alla stessa frase di Simeone. ”Vuole venire all’Inter? Non possiamo allenare in due”, le parole dell’attuale ct della nazionale italiana. Nei mesi successivi, il nome del Cholo tornò spesso alla ribalta come possibile successore di Mancini, ai ferri corti con la società e con Thohir per il mercato tanto da essere esonerato l’8 agosto 2016.

Parole che Simeone ha ripetuto, seppur mantenendosi cauto sul futuro. ”Io all’Inter? Succederà quando deve succedere, l’ho già detto – le parole dell’allenatore argentino -. L’Inter la considero un’opzione, ma adesso ha un allenatore (Luciano Spalletti, ndr) che sta facendo benissimo e il mio contratto con l’Atletico scadrà nel 2020, tra due anni”.

Chissà come la prenderà lo stesso Spalletti, il cui contratto con l’Inter, appena rinnovato, scadrà invece nel 2021. Anche perché Simeone è stato uno dei papabili per la panchina nerazzurra pure nell’estate 2017, con Zanetti in prima linea a sponsorizzare l’ex compagno di nazionale. Alla fine Suning ha virato su Spalletti, rinnovando la fiducia nel tecnico toscano per altri tre anni solo poche settimana fa. Ma l’ombra del Cholo continua ad aleggiare su Appiano Gentile.