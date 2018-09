(ANSA) – BERLINO, 12 SET – “Vorrei ritornare a vivere. Vorrei fare sport”. Lo ha detto Kristina Vogel, campionessa tedesca olimpionica di ciclismo su pista, nella prima conferenza stampa da quando è rimasta paralizzata in seguito a un incidente subito nel corso di un allenamento. “Mi sento come un bimbo appena nato, che deve imparare tutto un po’ alla volta: devo imparare a muovermi, devo imparare a sedermi…”. La campionessa ha anche detto: “Voglio fare il meglio che posso di questa situazione”. “Chiedermi perché proprio io, non mi porta da nessuna parte”, ha aggiunto.