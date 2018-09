ANSA) – LECCE, 12 SETT – Il ‘Samsara’ di Gallipoli, noto stabilimento balneare del Salento, conosciuto in tutta Italia per i suoi happy hours simbolo della movida estiva salentina, dovrà chiudere. Lo hanno deciso i giudici del Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata oggi, i quali hanno respinto il ricorso della società Sabbia d’Oro srl proprietaria del lido contro la decisione del Tar di Lecce che aveva respinto la richiesta di revoca della licenza disposta dal Comune lo scorso novembre, ritenendo che il lido fosse diventato a tutti gli effetti una discoteca. Lo scorso giugno, la V sezione del Consiglio di Stato si era riservata la decisione, permettendo allo stabilimento di restare aperto in estate. Il Comune di Gallipoli, su sollecitazione dello stesso presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, nella discussione della richiesta della sospensiva, si era impegnato a non dare esecuzione alla determina comunale di decadenza della licenza fino alla sentenza del giudizio di merito arrivata oggi.