(ANSA) – MILANO, 12 SET – Ha preso il via con tutti i club presenti l’assemblea della Lega Serie A, che affronterà fra l’altro la possibilità di concedere alla Fiorentina una deroga al regolamento sulla fascia standard da capitano, per continuare a ricordare lo scomparso Davide Astori. All’ordine del giorno c’è la nomina del nuovo consigliere di Lega, al posto di Marco Fassone, decaduto dopo l’allontanamento dal Milan. Non è detto che si riesca a trovare oggi un’intesa: probabilmente i club decideranno di valutare prima la nomina di Claudio Lotito a consigliere federale, avvenuta a fine maggio, alla luce della nuova norma sul limite di tre mandati. L’assemblea affronterà anche l’esito della vendita dei diritti tv internazionali di coppa Italia e Supercoppa italiana.