CARACAS – Oggi, alle 16:00, sul campo del Cocodrilos Sport Park, il Caracas ospiterà il Trujillanos nel recupero della prima giornata del Torneo Clausura. Questa gara era stata rinviata a causa degli impegni della formazione capitolina nella Coppa Sudamericana.

I ragazzi di Noel Sanvicente andranno a caccia di una vittoria che gli permetta di posizionarsi in zona octagonal. Negli ultimi tre impegni della Primera División i rojos del Ávila hanno pareggiato con Mineros (0-0 nel Cocodrilos Sport Park) e hanno battuto Deportivo Anzoátegui (1-2 a Puerto La Cruz) e Metropolitanos (3-0 in casa).

La squadre della Cota 905 in 7 gare disputate ha portato a casa tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Grazie a questa prestazione occuoa il decimo posto con undici punti.

Dal canto suo, il Trujillanos ha una prestazione nelle ultime gare disputate hanno superato 2-1 i Metropolitanos, hanno paregiato 1-1 a Maturín contro il Monagas e hanno espugnato per 1-2 il campo del Portuguesa.

I guerreros de la Montaña in sette gare disputate hanno un bottino di 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. Grazie a questa performance occupano il sesto posto in classifica nel Torneo Clausura,

Nei precedenti l’ago della bilancia pende dalla parte dei capitolini con uno score di 36 vittorie, 22 pareggi e 17 vittorie per la squadra dei sette colli. Se controlliamo il saldo dei gol é di 104 a 70 in favore del Caracas.

L’ultima gara disputata tra queste due formazione é andata in scena nella città di Valera ed é finita 1-1. I padroni di casa erano passati in vantaggio con una autorete di Gilber Guerra e pareggio capitolino con Edwuin Pernía.

Per la gara di oggi, il mister Noel sanvicente dovrà fare a meno dell’italo-venezuelano Daniel Saggiomo, out per infortunio. Oltre al centrocampista di origine italiana non ci saranno Gilber Guerra (squalificato), Jorge Echeverría ed Eduardo Fereira (entrambi impegnati con la vinotinto Under 20 in Qatar).

Dopo aver superato i problemi fisici tornano a disposizione del mister Facundo Moreira e Diomar Díaz.

(di Fioravante De Simone)