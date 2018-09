(ANSA) – FIRENZE, 12 SET – Un’immagine della fascia da capitano dedicata a Davide Astori, alzata al cielo, e il messaggio ‘Sempre con noi’. E’ il tweet con cui la Fiorentina ha voluto commentare la deroga concessa dalla Lega di Serie A riunita in assemblea. In questo modo, nel prosieguo di questa stagione in cui era entrata in vigore la norma delle fasce uguali per tutti i club della massima serie, German Pezzella (o altri giocatori in sua assenza) potrà continuare, senza rischiare sanzioni, a indossare la fascia dedicata al capitano viola scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo, a soli 31 anni, mentre era a Udine in ritiro con la propria squadra. Da subito la Fiorentina si è battuta per poter sempre commemorare il proprio capitano e gli stessi giocatori si erano detti disponibili a pagare le multe ma non a rinunciare a portare sempre in campo il ricordo di Davide.