BOGOTA’. – La Colombia si accinge a riprendere l’uso del glifosato per distruggere per via aerea le piantagioni di coca e per questo sta mettendo a punto protocolli ‘ad hoc’ che permetteranno di superare la proibizione imposta dalla Corte costituzionale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa colombiano, Guillermo Botero.

In dialogo con la radio Rcn di Bogotà il ministro ha indicato che “la Colombia ha utilizzato il glifosato anni fa per attaccare due milioni di ettari di piantagioni illegali. Si tratta di uno dei migliori erbicidi in termini di costo. Stiamo mettendo a punto i protocolli per poter tornare ad utilizzarlo poer via aerea”.

Nell’aprile 2017 la Corte costituzionale colombiana ha proibito che “si usi o si torni ad usare l’erbicida glifosato nel programma di sradicamento delle coltivazioni illecite con il metodo dell’aspersione aerea”. Nella sua sentenza il massimo tribunale ha chiarito che l’utilizzo di questo erbicida attraverso la dispersione aeree può danneggiare la salute umana e l’ambiente.

A questo riguardo Botero ha sottolineato che “la Corte costituzionale non ha detto che in assoluto non si può usare il glisofato”, aggiungendo che la polizia nel dipartimento di Tolima sta svolgendo test di aspersione dell’erbicida con l’aiuto di droni. L’iniziativa annunciata dalle autorità colombiane va vista sulla scia della decisione del governo di Donald Trump che ha incluso la Colombia nella lista dei principali Paesi produttori e trafficanti di droghe illecite.