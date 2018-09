NEW YORK. – Le Hawaii sono lo stato più felice Usa. Lo rivela la ricerca annuale di WalletHub. A seguire ci sono Utah, Minnesota, North Dakota e California, mentre gli stati americani meno felici per il 2018 sono West Virginia, Arkansas, Louisiana, Alaska e Oklahoma. New York, invece, si è piazzata al 14esimo posto.

I ricercatori hanno esaminato i fattori ambientali che risultano i più importanti quando si tratta del benessere di una persona e del suo generale senso di soddisfazione nei confronti della vita. In particolare hanno utilizzato come parametri benessere emotivo e fisico, ambiente di lavoro, comunità e ambiente.

“Il luogo dove viviamo ha un’enorme influenza sul nostro livello di felicità”, ha spiegato Amanda Watson Joyce, assistente di psicologia alla Murray State University. “Quando siamo in un posto con caratteristiche che fanno bene alla nostra salute come sole, aria fresca, cibi sani e buona assistenza medica, tendiamo ad essere più felici”, ha precisato.