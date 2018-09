WASHINGTON. – Come un colpo potente di Mike Tyson. L’immagine è presa in prestito dalla boxe: la Fema (la protezione civile Usa) descrive così l’intensità e la furia con cui Florence si appresta a colpire la costa est degli Stati Uniti. L’uragano viaggia veloce e minaccia in particolare Nord e Sud Carolina, ma l’attenzione è altissima lungo tutto il versante Atlantico e le indicazioni delle autorità sono categoriche: “Lasciare le aree a rischio, adesso”.

La perturbazione ‘monstre’ ha innescato una mobilitazione con pochi precedenti, a partire dall’evacuazione di massa ordinata per circa due milioni di persone fra Sud Carolina, Nord Carolina e Virginia. Chiusi i parchi, evacuate le prigioni. Nelle ultime ore il percorso dell’uragano ha virato verso sud e la previsione è che toccherà il suolo in categoria 4 fra giovedì sera e venerdì.

Il rischio principale: “inondazioni catastrofiche”, che rimandano a drammi già vissuti come Kathrina nel 2005, ma anche Hugo nel 1989 e Maria lo scorso anno a Porto Rico per il quale ancora si contano le vittime. Dopo un balletto di cifre durato mesi un recente rapporto ha stabilito che sono stati quasi 3.000 i morti della distruzione e delle sue conseguenze che hanno paralizzato per mesi l’isola caraibica territorio Usa.

Una vicenda non senza polemiche i cui strascichi arrivano alla vigilia dell’arrivo di Florence: non è infatti passato inosservato il commento del presidente Donald Trump delle scorse ore secondo cui la risposta a Porto Rico “è stato un incredibile successo non celebrato”, suscitando perplessità fra media e osservatori.

Trump su Florence è intervenuto a più riprese, di persona e via Twitter, con le avvertenze del caso “prendete ogni precauzione, seguite le indicazioni delle autorità”. “Sembra che l’uragano Florence sia più grande di quanto anticipato. Arriverà presto. Fema, i soccorsi e le forze dell’ordine sono equipaggiate e pronte. Siete al sicuro!”. Ma anche rassicurazioni e senza mezzi termini: “La sicurezza degli americani è la mia priorità assoluta. Non stiamo badando a spese. Siamo totalmente preparati. Siamo pronti”.

Anche dalla Fema si assicura di avere a disposizione tutte le risorse necessarie per reagire al disastro naturale. C’è però chi non ci sta: il senatore democratico Jeff Merley ha diffuso tramite la Cnn un documento che rivela il trasferimento di circa 10 milioni di dollari dall’agenzia federale per le emergenze (Fema) a quella per l’immigrazione (Ice), accusando l’amministrazione Trump di dirottare fondi per i soccorsi contro le calamità naturali proprio mentre il minaccioso Florence apre la stagione degli uragani.

Il documento conferma che i soldi saranno spesi per i centri di detenzione dell’Ice. Il dipartimento per la sicurezza interna ha tuttavia precisato che i fondi dirottati arrivano da un altro capitolo di spesa (viaggi, addestramento, impegno pubblico e investimenti in tecnologia informatica) e non da quello per gli aiuti legati ai disastri naturali.