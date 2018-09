CARACAS – Pirelli, la nota fabbrica di pneumatici con sede a Milano, ha venduto la fabbrica di Guacara, nello Stato Carabobo. Pirelli da anni risentiva della crisi economica che vive il Paese. Negli ultimi mesi i problemi derivati dalla mancanza di materie prime si erano aggravati. E, di recente, per alcuni giorni, era stata costretta ad interrompere le proprie attivitá. Le pressioni del Governo, comunque, avevano obbligato a tornare sulla decisione e a riaprire i cancelli.

La fabbrica di Pirelli é stata venduta a Carlods Gil Ramírez, proprietario di Bridgestone Firestone.

Luis Alvarez, rappresentante sindacale di Pirelli, pur riconoscendo che i depositi di materia prima, sono vuoti ha assicurato che il nuovo proprietario ha garantito che la produzione sará ripresa gradualmente.

Alvarez ha anche affermato che nessun operaio perderá il posto di lavoro. E reiterato che i nuovi manager, in Cina per risolvere i problemi di materia prima, avrebbero assicurato che non vi saranno licenziamenti. Comunque, non ha nascosto la propria preoccupazione.

– Siamo in attesa di decisioni – ha affermato.

Pirelli chiude le proprie attivitá e lascia il Paese dopo 28 anni.