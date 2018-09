(ANSA) – BAKERSFIELD, 13 SET – Un uomo armato ha ucciso cinque persone, compresa sua moglie, prima di uccidersi una volta braccato dalle forze dell’ordine: è successo ieri a Bakersfield, in California. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida dell’uomo ma “ovviamente non si tratta di una sparatoria casuale”, afferma lo sceriffo della contea di Kern. Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in una abitazione privata. L’assassino è quindi fuggito cercando di prendere due ostaggi, ma è stato raggiunto dalla polizia.