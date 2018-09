(ANSA) – NAPOLI, 13 SET – Un autotreno proveniente dalla Puglia, carico di pomodori si è ribaltato, all’alba, in località Ferrari di Serino (Avellino). Il carico ha invaso quasi tutta la carreggiata. L’automezzo, diretto nell’Agro Sarnese Nocerino, aveva preso il percorso alternativo, in quanto la galleria del monte Pergola è chiusa per lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco di Avellino, intervenuti sul posto poco dopo le 5, hanno dovuto prima scaricate i cassoni e poi con l’ausilio dell’autogru recuperare il veicolo. (ANSA).