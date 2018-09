(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Siamo orgogliosi di voi, impegnatevi al massimo, cercate di fare il possibile per vincere: siete i nostri rappresentanti, il nostro orgoglio, ogni vostra vittoria è la vittoria di tutta la nazione”. Questo il messaggio lanciato dal ministro per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, agli atleti azzurri della scherma paralimpica durante la presentazione dei Campionati Europei 2018 in programma a Terni dal 18 al 23 settembre. “Sono orgoglioso di poter presentare questa manifestazione – ha aggiunto Fontana nel corso della presentazione dei Campionati presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi -. È stata un’estate di grande soddisfazione per il Cip, abbiamo ottenuto numerosi successi, spero proseguiate perché c’è grossa attenzione su questi sport, in particolare sulla scherma: saremo con voi in ogni momento e sono convinto che avremo numerose e grosse soddisfazioni”.