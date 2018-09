(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Novità sulle Olimpiadi? Non c’è niente da aggiungere a quanto riferito martedì dal sottosegretario Giorgetti. Oggi ho letto qualche interpretazione ma non ho niente da aggiungere. Lo stesso Giorgetti ha sottolineato che si sono fatti passi in avanti e che ci sono più certezze che dubbi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, facendo il punto sullo stato dell’arte della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Sulla candidatura unita, Malagò precisa: “Non è un messaggio a nessun sindaco. Sono molto sereno, credetemi: come ha detto Giorgetti, sono molte più certezze che dubbi. Poi vediamo”. Ma il tempo però sta per scadere, il numero dello sport italiano specifica che “è giusto che se ne parli anche per rispetto dell’Esecutivo e della parte politica”, tuttavia aggiunge: “Aspettiamo ancora qualche giorno – le sue parole a margine dell’inaugurazione del Toyota Wheel Park di Roma – il 19 settembre Diana Bianchedi (responsabile delle candidature, ndr)”.