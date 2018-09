(ANSA) – MANILA, 13 SET – Le autorità delle Filippine hanno dato il via ad un’evacuazione di massa nel nordest del Paese in vista dell’arrivo del potente tifone Mangkhut, che dovrebbe toccare terra domani nella provincia di Cagayan. Migliaia di persone stanno lasciando le loro case mentre il governatore locale, Manuel Mamba, ha ordinato la chiusura delle scuole lungo la prevista traiettoria del tifone. Allo stesso tempo, le squadre di soccorso si preparano con le scavatrici per far fronte in tempi rapidi ad eventuali frane. Si tratta del più potente ed esteso tifone della stagione, con venti di 205 chilometri orari e punte fino a 255 km orari: Mangkhut si trova ora a circa 725 km dalle coste del Paese.