(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Sicuramente reddito di cittadinanza, flat tax e Fornero fanno parte del Dna di questo governo, non parlarne significherebbe tradire il mandato degli elettori. Ma lo faremo con responsabilità e in modo franco e schietto”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che sulle risorse necessarie per attuare le riforme spiega che saranno “ragionevolmente e presumibilmente” suddivise tra i diversi capitoli di spesa.