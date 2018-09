(ANSA) – SAN PAOLO, 13 SET – Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali brasiliane del prossimo 7 ottobre, è stato operato d’urgenza ieri notte nell’ospedale dove è stato ricoverato dopo l’attentato subito giovedì scorso. In un bollettino ufficiale, i medici che assistono Bolsonaro all’ospedale Albert Einstein di San Paolo hanno informato che l’operazione si è resa necessaria dopo che una tomografia ha rivelato che si era creata una aderenza sulla parete dell’intestino tenue che stava causando una ostruzione, con rischio di necrosi dei tessuti. Bolsonaro è stato colpito con una coltellata all’addome mentre partecipava a un appuntamento elettorale a Minas Gerais, che gli ha provocato gravi ferite all’intestino tenue e crasso, per le quali è stato già operato ore dopo l’attacco. Ieri il dirigente politico, le cui condizioni stavano evolvendo positivamente, è peggiorato bruscamente, a causa di una “distensione progressiva arrecante nausea”